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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин сравнил потери России и Евросоюза от санкций

Россия недополучила $50 млрд, а ЕС потерял $240 млрд, отметил президент

ТАСС, 20 июня. За время рестрикций Запада с 2014 года Россия недополучила $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, а объем программы импортозамещения в РФ в связи с санкциями Запада составил 667 млрд рублей - Путин. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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