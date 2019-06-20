ТАСС, 20 июня. За время рестрикций Запада с 2014 года Россия недополучила $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, а объем программы импортозамещения в РФ в связи с санкциями Запада составил 667 млрд рублей - Путин.
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Путин сравнил потери России и Евросоюза от санкций
Россия недополучила $50 млрд, а ЕС потерял $240 млрд, отметил президент
ТАСС, 20 июня. За время рестрикций Запада с 2014 года Россия недополучила $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, а объем программы импортозамещения в РФ в связи с санкциями Запада составил 667 млрд рублей - Путин.