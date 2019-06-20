Путин: объем поддержки сельхозотрасли в 2019 году составил 303 млрд рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Общий объем поддержки сельхозотрасли в 2019 году составил 303 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

"Общий объем поддержки сельскохозяйственной отрасли, в том числе экспорта, в 2019 году достиг 303 млрд рублей. В 2018 году объем поддержки составил 254 млрд", - сказал Путин.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из целевых показателей нацпроекта являются создание системы поддержки фермеров, развитие сельской кооперации и увеличение количества предпринимателей в сфере сельского хозяйства до 126,7 тыс. человек.

Путин считает, что объем российского сельхозэкспорта к 2024 году может составить $45 млрд.

"Если бы [раньше] сказали, что мы будем экспортировать [сельхозпродукции] в прошлом году на $25,7 млрд, рассмеялись бы в лицо тому человеку, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: "Спасибо за добрые неисполнимые намерения". Сегодня это факт. И больше того, мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году сельхозэкспорт составил у нас $45 млрд. Я думаю, что это достижимая цифра. Добьемся или нет - вопрос. Но к этому надо стремиться, это реалистичный план", - сказал глава государства во время прямой линии.

Господдержка

Объем государственной поддержки фермерства из общей доли субсидирования на сельское хозяйство на сегодня превышает объем продукции поставляемой ими на рынок, отметил Путин.

"Общий объем поддержки в прошлом году составил 254 млрд рублей. В этом году - 303 млрд, я имею ввиду и поддержку экспорта. Из всего объема этой поддержки 45 млрд приходится на крупное хозяйство, на фермерские хозяйства - 16%. Объемы рынка, которые занимают фермеры, а они все больше и больше дают продукции, - 12%. Что это значит, что объем поддержки больше, чем рынок, который сейчас фермеры занимают", - сказал глава государства.

Кроме того, президент отметил, что объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%, что было бы невозможно без государственной поддержки.

С 2019 года в России реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 г. Одними из целевых показателей нацпроекта - создание системы поддержки фермеров, развитие сельской кооперации и увеличение количества предпринимателей в сфере сельского хозяйства до 126,7 тыс. человек.

Президент также считает, что государство и СМИ должны поддерживать развитие местного фермерства.

"Конечно нужно, чтобы государство, средства массовой информации помогали [местным фермерам]", - сказал Путин, отвечая на вопрос создателя фермерского кооператива LavkaLavka Бориса Акимова.

"Государство конечно должно оказать поддержку", - подчеркнул глава государства.