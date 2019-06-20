Путин считает необходимым выработать правовую систему создания социальной инфраструктуры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительству и регионам России необходимо выработать правовую систему строительства социальной инфраструктуры в новых правилах жилищного строительства, а также определить источники финансирования таких работ. Об этом президент России заявил во время "Прямой линии с Владимиром Путиным".

"Задача правительства - вместе с регионами России выработать правовую систему, которая бы обеспечила возведение социальной инфраструктуры в жилищном строительстве и определить источники финансирования этого строительства", - сказал президент.

Он уточнил, что ранее создание социальной инфраструктуры было заложено в договорах участия долевого строительства. После изменения системы финансирования стройки и перехода на эскроу с 1 июля 2019 года изменится и принцип создания социальной инфраструктуры.

"Эта проблема, к сожалению, сейчас будет более острой. Мы переходим на новую форму жилищного строительства, связанную с тем, что мы снимаем риски с граждан, чтобы не плодить новые проблемы с недостроем, и перекладываем эту нагрузку на плечи финансовых организаций при поддержке государства. Но если в первом случае дольщики платили за это, и это вкладывалось в стоимость всего жилья, то теперь, по закону, социальную инфраструктуру должно возводить государство - муниципалитеты, регион. Но проблема в том, что у них пока нет ресурсов", - сказал глава государства, отвечая на вопрос жильцов микрорайона "Солнечный" в Красноярске.

Жители пожаловались президенту на отсутствие социальной инфраструктуры. "В целом по стране когда привлекаюсь деньги вкладчиков, которые софинансировали строительство, то тогда в договорах совместного строительства были заложены и вопросы, связанные со строительством социальной инфраструктуры - школ, больниц, детских садов. Почему-то в вашем случае мы этого не наблюдаем. Это явное упущение тех, кто принимал решение на местном уровне", - сказал Путин.

Как сообщает портал "Красноярск-Онлайн", жители микрорайона "Солнечный" попросили Путина разобраться с плотной застройкой домов, отсутствии зон отдыха и детских площадок.