Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых

ТАСС, 20 июня. Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии.

Сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, на уровне £435 млрд.

При этом рынок ожидал сохранение ставки на текущем уровне в 0,75%. Так, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали, что вероятность сохранения показателя на текущем уровне равна 99,1%, в то время как вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов - 0,9%. Кроме того, по данным опроса агентства Bloomberg, все 63 опрошенных аналитиков ожидали сохранения ставки.

В 2018 году Банк Англии повышал ставку только один раз - с 0,5% до 0,75% в августе. На предыдущем заседании в мае 2019 года ставка была оставлена на этом же уровне. Следующее заседание регулятора состоится 1 августа 2019 года.