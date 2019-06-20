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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Обновлено 

Путин заявил, что борьба с коррупцией будет вестись гласно

В числе главных факторов противодействия этому явлению президент назвал неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией будет вестись гласно, а все уголовные дела по коррупционным преступлениям будут доводиться до конца.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019. Онлайн

"Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы не чувствовал, вы бы ничего не знали [о таких фактах]. И если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то мы во-первых, всегда должны доводить [расследование] до конца, и во-вторых, это надо делать гласно", - сказал он во время прямой линии.

В борьбе с коррупцией главное - неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность, добавил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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