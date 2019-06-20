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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Обновлено 

Путин: количество внеплановых проверок малого бизнеса уменьшилось на 11%

Президент отметил, что для сокращения проверок предпринимателей в РФ на период 2019-2020 годов были продлены надзорные каникулы в отношении малого бизнеса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Внеплановые проверки со стороны контрольно-надзорных органов в отношении малого бизнеса сократились на 11%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

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"Количество внеплановых проверок тоже уменьшилось примерно на 11%", - сказал Путин.

Он отметил, что для сокращения проверок предпринимателей в России на период 2019-2020 годов были продлены надзорные каникулы в отношении малого бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что проверяющие организации в итоге должны стать для бизнеса скорее менторами и помощниками.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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