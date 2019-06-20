Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

"В данный момент спрос со стороны инвесторов превышает $6 млрд на два доразмещяемых выпуска евробондов", - отметил собеседник ТАСС.

По словам другого источника, ориентир доходности по евробондам в ходе размещения снижается. "Ориентир для выпуска - 2029 сейчас составляет около 3,95%, для выпуска - 2035 - 4,35-4,45%", - отметил он.

Ранее ориентир доходности по бумагам составляет 4 и 4,5%.

Минфин РФ 21 марта разместил еврооблигации на $3 млрд с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на €750 млн. Британские инвесторы выкупили 55% бумаг нового выпуска в долларах, а 21% выпуска раскупили инвесторы из США, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% - на европейских инвесторов, 4% - на инвесторов из Азии и других стран и 1% - на швейцарских инвесторов.

Финальный ориентир по долларовым евробондам РФ определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро - 2,375%. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечений средств на внутреннем рынке. По информации Минфина, фонды и управляющие компании купили 74% евробондов РФ, банки - около 19%, 7% - страховые компании.

В конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия в 2019 году может выйти на внешний рынок заимствований с суверенными евробондами в евро и юанях. При этом заимствования в евро могут превысить объемы 2018 года.