Курс евро на Мосбирже обновил минимум 2019 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,29% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 71,38 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 14:43 мск.

Таким образом, курс евро обновил минимум текущего года, опустившись к уровням апреля 2018 года.

Курс доллара, в свою очередь, снизился на 1,02%, до 63,14 рубля. Ранее 20 июня американская валюта также обновила минимум за 2019 год, вернувшись к уровням начала августа 2018 года.

Валюты дешевеют на фоне заметного укрепления цены нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,8% и достигла $63,55 за баррель.