Зарплата 48 тыс. сотрудников "Почты России" в 17 регионах выросла на первом этапе на 20%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Почта России" повысила в среднем на 20% зарплаты 48 тыс. сотрудников в 17 регионах РФ в рамках программы по повышению оплаты труда работникам предприятия. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

В марте глава "Почты России" Николай Подгузов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что предприятие с 1 мая запустит полуторагодичную программу по повышению оплаты труда более 210 тыс. сотрудников на 20%, для чего в фонд оплаты труда планируется инвестировать 11,5 млрд рублей. В программу повышения заработных плат включены почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители.

"Почта России" запустила первый этап масштабной программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства. С 1 мая в среднем на 20% выросли заработные платы 48 тыс. сотрудников отделений почтовой связи в 17 регионах России", - отметили в компании.

В рамках первого этапа выросли заработные платы сотрудников отделений почтовой связи в Кировской области, Пермском крае, Амурской области, Камчатском крае, Приморском крае, Сахалинской области, Хабаровском крае, Вологодской области, Ненецком АО, Республике Алтай, Республике Тыва, Брянской области, Костромской области, Белгородской области, Волгоградской области, Краснодарском крае и Ростовской области.

Программа повышения оплаты труда работников предполагает поэтапную реализацию, второй этап стартует в ноябре 2019 года. Всего программа затронет 224 тыс. сотрудников "Почты России", уточнили в компании, и завершится в ноябре 2020 года.

"Почта России", по собственным данным, за последние четыре года инвестировала в фонд оплаты труда сотрудникам более 24 млрд рублей (в том числе 1,8 млрд рублей - в 2018 году). Всего в "Почте России" работают около 350 тыс. человек.