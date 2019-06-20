Путин выступил за контроль по соглашению с нефтяниками за ценами на авиакеросин и битум

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы авиакеросин и битум были включены в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.

"Хочу еще раз напомнить - это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива, это касается и битума, потому что нам дороги надо строить, и если мы этого не сделаем, то тогда дороги у нас улетят по цене до небес, где самолеты летают, и мы не выполним тех планов дорожного строительства, которые перед собой ставим", - заявил президент в ходе прямой линии.

Путин отметил, что в прошлом году цены на авиабилеты выросли на 9,5%, что связано как с ростом стоимости обслуживания самолетов в аэропортах, так и с ростом стоимости авиационного топлива.

"Авиационное топливо [подорожало в прошлом году] на 30 с лишним процентов, а билеты на самолеты - на 9,5%. У нас никогда такого не было, у нас рост составлял обычно где-то 2% в год", - подчеркнул президент, отметив, что треть стоимости авиабилета - это цена на авиакеросин.

Проблема с высокой стоимостью авиабилетов связана с тем, что авиационный керосин не включили в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо. "Я разговаривал по этому поводу с правительством, с теми, кто в правительстве за это отвечает, и хочу еще раз напомнить - это явное упущение и оно должно быть немедленно исправлено", - заявил Путин.

Рост тарифов

Путин назвал рост тарифов на перевозки "непомерным". "Что касается авиационных перевозок - они растут на самом деле. Они у нас выросли за последнее время. А вот то, что непомерно растут тарифы на перевозки, так cкажем, авиационные билеты - здесь ничего хорошего нет", - заявил он.

Он также отметил, что правительство предпринимает необходимые меры для решения этого вопроса. "Мы сохранили НДС на все авиационные перевозки, в том числе и через Москву. А те авиационные перевозки, которые осуществляются не через Москву, для стимулирования межрегиональных перевозок там НДС вообще обнулен. В целом, это хорошие меры", - отметил президент.

О соглашении

По соглашению с правительством, нефтяники должны сдерживать рост цен на топливо до июля 2019 года, повысив их в начале года на 1,7% из-за повышения НДС, а также на уровень прогнозной среднемесячной инфляции. Правительство в свою очередь пообещало не вводить экспортные пошлины на нефтепродукты.

При этом власти также скорректировали формулу демпфера, который применяется для нефтяников, чтобы уменьшить потери компаний из-за продажи топлива по регулируемым ценам. Суть изменений, которые будут действовать с 2020 года, заключаются в том, что при росте цены нефти размер компенсации нефтяникам также будет увеличиваться.

Однако аналогичные меры в сегменте авиакеросина до сих пор не обсуждались. При этом Минтранс неоднократно предлагал увеличить компенсации авиакомпаниям. Так, в 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года - через увеличение объема возмещения по акцизам. Глава министерства Евгений Дитрих надеялся, что вопрос о способе предоставления компенсаций авиакомпаниям из-за роста стоимости керосина будет найден до конца первого квартала 2019 года.

Участники авиационного рынка уже не в первый раз жалуются на сильный рост стоимости керосина. Минтранс РФ предложил частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за роста стоимости топлива еще в августе. Тогда министр транспорта Евгений Дитрих сообщал, что цена на авиакеросин может вырасти на 30% по итогам 2018 года. В середине ноября вице-премьер Акимов отмечал, что решение о предоставлении компенсаций еще не принято. Решение может быть принято в марте, сообщал замминистра транспорта Александр Юрчик.