Швейцарская EWF запустила блокчейн-платформу для энергетического сектора

ТАСС, 20 июня. Швейцарская компания Energy Web Foundation (EWF) объявила о запуске первой в мире корпоративной платформы на базе технологии блокчейн с открытым кодом, разработанной исключительно для нужд энергетического сектора. Об этом сообщается на официальном сайте EWF.

"Полноценное внедрение блокчейн в энергетическом секторе ознаменует собой трансформацию отрасли, обеспечив низкую стоимость взаимодействия между участниками рынка. В новой платформе предусмотрена возможность реализации излишков энергии через систему распределенного реестра по ценам, регулируемым в режиме реального времени", - отмечает соучредитель и генеральный директор EWF Эрве Туати.

Ключевые преимущества сети Energy Web - это ее масштабируемость, энергоэффективность, низкие операционные издержки для участников энергетического рынка и обеспечение максимального соответствия требованиям энергорегуляторов. Кроме того, компания планирует интегриро-вать концепцию интернета вещей, подключив к сети миллионы устройств, включая электромобили, домашние солнечные электростанции и "умные" счетчики.

На сегодняшний день EWF сотрудничает более чем с 100 организациями, в числе которых коммунальные предприятия, сетевые операторы и стартапы, занимающиеся разработкой блокчейн-решений для энергетического сектора.