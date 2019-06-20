Минск исключил использование загрязненной нефти при транспортировке в Польшу и на Украину

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" опровергло возможность использования некачественной нефти при ее транспортировке в направлении Польши, Украины, а также на Мозырский НПЗ. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, опубликованном на его сайте в четверг.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" полностью исключает использование загрязненной нефти в транспортировке в направлении Республики Польша и Украины, а также в ОАО "Мозырский НПЗ", - отмечается в сообщении.

В компании заявили, что по факту обнаружения повышенной концентрации органических хлоридов в точечной пробе на пункте приема нефти в Адамово была выполнена немедленная остановка транспортировки в направлении Польши. В ночь на 20 июня на территории Белоруссии ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнен отбор точечных проб из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем (дренажных емкостей) в пяти точках на протяжении 130 км от государственной границы в направлении Мозыря. "Анализ отобранных образцов в аккредитованной лаборатории не подтвердил превышение в них концентрации органических хлоридов, по факту массовая доля органических хлоридов составила 1-2 ppm и соответствовала требованиям ГОСТ 31378 и ГОСТ 51858", - сообщили в "Гомельтранснефти".

Кроме того, заявили там, дополнительные точечные образцы на пункте Адамово также "не подтвердили загрязнение нефти". "Приемо-сдаточные испытания выполненные на Адамово для обоих партий нефти за 19.06.2019 говорят о полном соответствии ГОСТ, массовая доля органических хлоридов - менее 1 ppm", - уточнили на предприятии. Там заявили, что "предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились".

Как сообщила в четверг польская компания - оператор нефтепровода "Дружба" PERN, ей пришлось на несколько часов приостановить прокачку нефти по своему участку в связи обнаружением превышения в содержании нефти органических хлоридов. Сейчас поставки возобновлены. Польская сторона обратилась за разъяснением к ОАО "Гомельтранснефть Дружба".