Музыкальные продюсеры выступили за создание "белого" списка сайтов с легальным контентом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Любое удаление пиратских ссылок влечет за собой моментальное появление новых, поэтому эффективным способом борьбы с пиратством стало бы создание "белого" списка сайтов с легальным контентом. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

"Любое удаление пиратских ссылок влечет за собой появление новых ссылок, только их в десятки раз больше. Просто последние ссылки становятся первыми. Ссылка с десятой страницы оказывается на первой", - сказал агентству генеральный директор ООО "Издательство Монолит" Олег Некрасов.

В этой ситуации, по его мнению, единственным разумным решением будет переход к "белому" списку. "Это позволит качественно улучшить систему борьбы с пиратством и защитить инвестиции производителей контента", - добавил Некрасов.

По мнению гендиректора издательства, особенно остро в "белом" списке нуждаются онлайн-кинотеатры. "Онлайн-кинотеатры сейчас вкладывают огромные деньги в производство собственного видеоконтента. Те же "ТНТ Премьер", "Старт", "ОККО", "ivi". Им суд или РКН - как мертвому припарка. Надо также понимать, что в России 11 часовых поясов. Если во Владивостоке вышел первый эпизод популярного сериала, то пока раскачается Роскомнадзор или суд, уже не будет никакого смысла в защите, потому что все ссылки будут растиражированы в интернете", - отмечает эксперт.

Генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов также поддержал эту инициативу. "Мы видим рост пиратства в мобильных экосистемах. Значительная часть музыки потребляется через пиратские приложения, размещенные в Google Play и Appstore. Каждый день появляются "зеркала" пиратских ресурсов. Поэтому мы считаем, что законодательство должно пойти дальше, стать еще более непримиримым к пиратству. <...> Решение, которое могло бы дать настоящий эффект и послужить росту рынка - это список легальных ресурсов. Они должны стать краеугольным камнем законодательства", - подчеркнул Блинов.

По мнению главы звукозаписывающей компании Effective Records, исполнителя Dzham Кирилла Лупиноса, абсурдность ситуации в том, что "сами пользователи уже готовы потреблять контент легально, никому не хочется плохого качества, рекламы и т. д., однако выхода у них порой просто нет. Удалять ссылки, закрывать сайты - это следование по пятам, а не борьба. Идея "белого" реестра здесь выглядит логичной и простой в реализации".

Антипиратское законодательство

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о внесении в Госдуму новых поправок в антипиратское законодательство. Проект, в частности, предлагает ввести перечень информации, которую владелец сайта обязан размещать о себе, например, имя и фамилию, адрес, место нахождения, адрес электронной почты. Кроме того, предлагается сократить сроки принятия судебных решений по нарушениям в части соблюдения прав на контент в сети, а также позволить правообладателям обращаться к провайдеру напрямую с заявлением об удалении незаконного контента.