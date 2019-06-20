Акции "Яндекса" выросли до исторического максимума на фоне заявлений Путина

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на торгах Московской биржи выросли до исторического максимума на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об успехах компании. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В пиковом значении цена акций компании на 15:02 мск достигла 2 531,6 рублей за бумагу, что на 2,49% выше закрытия накануне. На данный момент акции торгуются по 2 511,6 рублей, или на 1,79% дороже, чем на закрытии торгов среды.

Ранее Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос гендиректора "Яндекса" в России Елены Буниной о правовом регулировании развития технологий, заявил, что "Яндекс" - это "замечательная компания", которая успешно конкурирует на российском рынке технологий с такими крупными игроками, как Google.