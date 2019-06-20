Прокуратура начала проверку после вопроса бизнесмена из Пензы Путину о давлении на бизнес

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области начала проверку после обращения директора компании "Ванюшкины сладости" в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте региональной прокуратуры.

Выступая на прямой линии, директор компании Николай Кузяков отметил, что плановых проверок бизнеса стало меньше, однако число внеплановых проверок возросло. "Нашу компанию на прошлой неделе буквально три надзорных органа проверяли. Как результат, конечно же, будут штрафы, со 100%-ным результатом. Потому что, если они этого не сделают, то проверяющий скажет, что плохо работает", - сказал Кузяков.

"По поступившему в ходе прямой линии с президентом России обращению сооснователя кондитерской фабрики "Ванюшкины сладости" Николая Кузякова, пожаловавшегося на регулярные внеплановые проверки, три из которых прошли на прошлой неделе, прокуратура Пензенской области организовала проверку законности деятельности уполномоченных органов", - говорится в сообщении прокуратуры.