{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Прокуратура начала проверку после вопроса бизнесмена из Пензы Путину о давлении на бизнес

Глава компании "Ванюшкины сладости" пожаловался главе государства о резко возросшем числе внеплановых проверок

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области начала проверку после обращения директора компании "Ванюшкины сладости" в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте региональной прокуратуры.

Выступая на прямой линии, директор компании Николай Кузяков отметил, что плановых проверок бизнеса стало меньше, однако число внеплановых проверок возросло. "Нашу компанию на прошлой неделе буквально три надзорных органа проверяли. Как результат, конечно же, будут штрафы, со 100%-ным результатом. Потому что, если они этого не сделают, то проверяющий скажет, что плохо работает", - сказал Кузяков.

"По поступившему в ходе прямой линии с президентом России обращению сооснователя кондитерской фабрики "Ванюшкины сладости" Николая Кузякова, пожаловавшегося на регулярные внеплановые проверки, три из которых прошли на прошлой неделе, прокуратура Пензенской области организовала проверку законности деятельности уполномоченных органов", - говорится в сообщении прокуратуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПензенская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Путин подтвердил планы по вводу железнодорожной части Крымского моста до конца года
Президент отметил, что работа идет по плану
Читать полностью