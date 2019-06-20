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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин подтвердил планы по вводу железнодорожной части Крымского моста до конца года

Президент отметил, что работа идет по плану

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Работы по строительству железнодорожной части Крымского поста выполняются в срок и должны быть завершены до конца года. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

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"Работа идет по плану, и в этом году, в конце года, железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана", - сказал Путин.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается.

Теги
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