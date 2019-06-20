Москву, Минск и Петербург могут соединить в "треугольник" высокоскоростными магистралями

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москву, Минск и Санкт-Петербург целесообразно соединить в "треугольник" высокоскоростными магистралями. Такое мнение высказал замначальника департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства Белоруссии и России Олег Леснов.

"Если строить высокоскоростные магистрали, то целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть проект соединения тех столиц - Москвы, Минска и Санкт-Петербурга. Ведь расстояния порядка 700-800 км (а именно такова протяженность этих трех маршрутов) в Европе с помощью высокоскоростных магистралей, поезда которых идут со скоростью 300 км/ч, преодолеваются за три часа. А у нас приходится ехать 9-10 часов", - сказал Леснов в интервью официальному сайту Постоянного комитета Союзного государства.

Он добавил, что поездка по железной дороге из Минска в Санкт-Петербург занимает сейчас еще больше - 13-14 часов. Леснов отметил, что Союзное государство намерено участвовать в создании высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора Китай - Европа в той его части, которая будет связывать Россию и Белоруссию. "Через Брест мы выходим в Центральную Европу - в Польшу, Германию. А через Санкт-Петербург - в северо-западную часть континента: Финляндия, Норвегия, Швеция", - пояснил он.

Чиновник отметил, что развитие транспортной инфраструктуры благотворно скажется на интеграции двух стран. По его словам, оценку стоимости таких проектов должны делать профильные ведомства. При этом Леснов считает целесообразным привлекать к их реализации иностранных инвесторов. Он добавил, что эта тема вызывает живой интерес у австрийских деловых кругов, а итальянские и немецкие компании рассматривают использование транспортных коридоров по территории Белоруссии и России.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге недавно было заключено соглашение между Siemens и РЖД, компании будут строить совместный инжиниринговый центр, в котором компетенции по разработке скоростных поездов постепенно будут переходить к России.