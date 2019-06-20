ФАС признала утверждение "Коркунов - бренд №1" нарушением закона о рекламе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламное утверждение "Коркунов - бренд №1" некорректным, а компанию "Одинцовская кондитерская фабрика" виновной в нарушении закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Антимонопольная служба признала ООО "Одинцовская кондитерская фабрика" виновной в нарушении закона о рекламе. Речь идет о рекламе конфет "Коркунов" на телеканале "ТВ Центр", которая содержала утверждение "Бренд №1", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что, согласно закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство одного товара над другими, в рекламе должны быть указаны критерии сравнения, которые обосновывают такое утверждение.

"Однако в случае с рекламой конфет "Коркунов" сноски с указанием необходимых критериев сравнения были выполнены мелким шрифтом, занимали лишь 6% площади кадра и демонстрировались всего в течение 2 секунд. Все это привело к тому, что у потребителей отсутствовала возможность ознакомиться с этими критериями и установить обоснованность того, что "Коркунов" действительно является "Брендом №1", - поясняет ФАС.

На основании вышеизложенного комиссия ФАС пришла к выводу, что указание на превосходство продукции "Коркунов" над иной находящейся в обороте шоколадной продукцией является некорректным и вводит потребителей в заблуждение относительно такого превосходства.

По факту нарушения ФАС выдала "Одинцовской кондитерской фабрике" предписание об его устранении. Кроме того, материалы дела переданы для возбуждения дела об административном нарушении для назначения штрафа.