Суд обязал фирму "Сэвэн Р" вернуть более 509 млн рублей "Трансаэро"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной перевод средств от проходящей процедуру банкротства авиакомпании "Трансаэро" на сумму 506,6 млн рублей в пользу московской фирмы "Сэвэн Р" и обязал вернуть эти деньги перевозчику, следует из резолютивной части определения суда, опубликованной в четверг.

"Применить последствия признания сделок недействительными в виде взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Сэвэн Р" в конкурсную массу открытого акционерного общества "Авиационная компания "Трансаэро" денежных средств в размере 509 643 143,11 рублей", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт подал иск в суд с требованием взыскать эти деньги с фирмы, которые перевозчик уплатил в 2016 году за хранение товаров на складе. Согласно базе СПАРК, фирма "Сэвэн Р" зарегистрирована в Москве на улице Булатниковской, однако эти сведения признаны недостоверными Федеральной налоговой службой (ФНС), принято решение об исключении компании из числа зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц. По требованию Белокопыта, суд арестовал активы фирмы на сумму 509,6 млн рублей и запретил ФНС совершать любые действия, которые могут привести к ликвидации "Сэвэн Р".

На заседании представитель "Трансаэро" отмечал, что компания в 2016 году заключила с "Cэвен Р" договор, а потом ряд дополнительных соглашений к нему, согласно которым была значительно увеличена стоимость аренды. Перевозчик оплачивал счета, однако не пользовался арендованной площадью. Также представитель "Трансаэро" высказывал мнение, что платежи за аренду нарушили права других кредиторов, так как на момент их совершения у компании были иные долги.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.