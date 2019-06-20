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Кабмин оперативно проработает вариант ввести обратный акциз для производителей авиатоплива

В ходе прямой линии Путин предложил включить авиакеросин и битум в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство РФ планирует оперативно доработать поправки в налоговое законодательство с учетом возможности предоставления налоговых льгот производителям авиакеросина, а именно - обратного акциза. Об этом журналистам сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, Илья Джус.

"Подготовленные поправки в налоговое законодательство по корректировке демпфера будут оперативно доработаны с учетом возможности предоставления обратного акциза производителям авиационного керосина", - сказал Джус.

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин предложил включить авиакеросин и битум в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен.

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Путин, Владимир ВладимировичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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