"Лукойл" завершит buyback к концу июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Лукойл" планирует завершить программу обратного выкупа акций (buyback) к концу июня этого года, принимать решение о дальнейшем выкупе акций через новую программу компания намерена по завершении текущей. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын.

"Программа buyback к концу июня будет реализована <...>. Мы сейчас не знаем, какое количество акций будет выкуплено у нашей дочерней компании, а сколько придет от сторонних акционеров. Не зная эту цифру, мы не можем говорить о дальнейшем выкупе. Когда осенью подведем итоги, исходя из финансовых возможностей, будем принимать решение о дальнейшем варианте выкупа акций", - сказал Матыцын.

При этом он добавил, что компания по-прежнему считает свои акции недооцененными.

"Мы сможем погасить только ту долю акций, которая придется на непришедших акционеров. Мы по-прежнему считаем, что наши акции недооценены", - заметил он.

Программа обратного выкупа акций

Ранее Матыцын сообщал, что "Лукойл" выполняет программу по обратному выкупу акций с рынка ускоренными темпами, может рассмотреть параметры нового выкупа после августа. По его словам, в мае этого года программа buyback была выполнена более чем на 90%.

"Лукойл" запустил с 3 сентября 2018 года программу выкупа на открытом рынке акций компании и GDR на сумму до $3 млрд. Завершить программу планируется 30 декабря 2022 года. При этом компания сообщала, что "Лукойл" сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая программа завершится ранее намеченного срока.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит около 30%, а доля участия вице-президента Леонида Федуна в капитале компании достигнет 10%.

С 27 по 31 мая 2019 года компания выкупила акции компании и глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму 1,77 млрд руб. и 11,9 млн долларов соответственно.