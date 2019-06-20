Алекперов: соглашение ОПЕК+ помогло избежать роста цен на нефть после нападения на танкеры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК+ позволило избежать резкого скачка цен на после нападения на танкеры в Персидском заливе, считает глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Мы поддерживаем это соглашение [ОПЕК+], оно должно в среднесрочный период существовать и влиять на объемные показатели стран - производителей нефти. Потому что при той ситуации, которая сегодня происходит в Персидском заливе (нападение на танкеры с нефтью - прим. ТАСС), цена бы за $200 [за баррель] ушла", - сказал Алекперов.

Он также добавил, что благодаря действию соглашения нет спекулянтов на рынке, что дает как компаниям, так и потребителям возможность четко прогнозировать цены на нефть.

"Поэтому считаем, что сделку надо продлевать. Плюс, это сегодня достаточные комфортные позиции по объемам для моей страны. Имея 200 тыс. [баррелей] ограничения [добычи] и получая почти 30% роста цены - зачем его нарушать? Другой вопрос - какие объемы? Нужно регулировать. Но соглашение ОПЕК+ должно существовать постоянно", - добавил президент "Лукойла".

Утром в четверг, 13 июня, в Оманском заливе на двух танкерах - один из которых перевозил нефть, а другой груз химикатов - произошли взрывы, все члены экипажа были эвакуированы. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.