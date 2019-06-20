Путин пообещал помочь инвесторам с вопросом создания футбольных манежей при школах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал обратить внимание на проект "Футбольная Россия", предполагающий строительство крытых манежей на территории школ за счет частных инвесторов, и помочь с его реализацией.

Как рассказал Путину исполнительный директор АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев, инвесторы сталкиваются с административными барьерами, которые мешают реализации проекта в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. При этом, по его словам, проект предусматривает возведение на месте изношенных школьных спортивных площадок крытых манежей, а их строительство и эксплуатация не требуют бюджетных средств.

"Я поговорю обязательно с коллегами - с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным, с [временно] исполняющим обязанности губернатора в Петербурге [Александром Бегловым] и с другими коллегами, - сказал Путин. - Главное, чтобы и вы обеспечили бесперебойную и качественную работу учебных заведений. Вам же нужно отбивать ваши вложения. Значит, вы как-то коммерчески предполагаете использовать эти объекты. Главное, чтобы это использование не мешало функционированию самих школ, самих учебных заведений, но я обязательно с коллегами поговорю".

По словам президента, эта инициатива может поспособствовать развитию межшкольных соревнований - спортивные состязания между школами и вузами развиты во многих странах, и это является правильным направлением работы, отметил он. "Надо проработать это все с коллегами, и это сделаем, я обещаю", - добавил Путин.