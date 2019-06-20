Нефтегазовые компании в Мексике будут анализировать данные с помощью AI-алгоритмов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Американский поставщик интеллектуальных сетевых решений RigNet предоставит аналитическую платформу на основе AI-алгоритмов нефтегазовым компаниям в Мексике. Об этом сообщает RigNet в своем пресс-релизе.

Система Intelie Live, разработанная RigNet, позволит компаниям, занимающимся бурением нефтяных скважин, осуществлять сбор данных и их мониторинг в режиме реального времени. Решение предусматривает возможность анализа информации, поступающей по разным видам активов - от нефтяных платформ до гидравлических насосов - со скоростью обработки более тысячи событий в секунду.

Клиенты компании получат доступ к аналитической платформе, основанной на алгоритмах машинного обучения, а также возможность оперативной технической поддержки. Ожидается, что новый подход позволит ускорить трансформацию нефтегазового сектора Мексики за счет оптимизации процессов и повышения точности прогнозного моделирования.