"Трансмашхолдинг" поставит к 2021 году 70 вагонов метрополитену Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. АО "Трансмашхолдинг" планирует до конца 2020 года поставить 70 вагонов для метрополитена Петербурга. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня в эксплуатации в Петербургском метрополитене находятся более 350 вагонов модели 81-722/723/724 трех модификаций, созданных специалистами "Трансмашхолдинга" специально для Петербургского метрополитена. Действующие договоры предполагают, что в период до конца 2020 года в метро Петербурга поступят еще свыше 70 единиц подвижного состава", - говорится в сообщении.

В четверг компания в рамках форума SmartTRANSPORT-2019 (проходит в Петербурге 19-21 июня) подписала с ГУП "Петербургский метрополитен" соглашение о сотрудничестве. Оно, в частности, предполагает сотрудничество в части обмена информацией о технологиях и технических решениях, которые могут быть использованы в метрополитенах в целях повышения эффективности перевозочного процесса и транспортной безопасности.

Также "Трансмашхолдинг" на форуме представил концепцию нового поезда для Петербургского метрополитена, которая разрабатывалась с учетом требований последней компании. В новом вагоне применен ряд технических решений, которые до сих пор в вагонах петербургского метро не использовались. Среди них применение "умного" окна, на прозрачное стекло которого может транслироваться видеоизображение. В кабине будет установлен кондиционер, комплекс систем, обеспечивающих снижение уровня шума и современная система помощи, которая будет следить за самочувствием машиниста.

Поезд будет оснащен современным асинхронным приводом, а его энергоэффективность будет выше, чем у предыдущих моделей. Состав оснастят новейшей системой передачи данных о состоянии поезда в ситуационный центр по выделенному каналу связи. Предусмотрена и техническая возможность перевода нового поезда в беспилотный режим.

В случае заключения договора с Петербургским метрополитеном производство поездов будет организовано на расположенном в городе Октябрьском электровагоноремонтном заводе (входит в "Трансмашхолдинг").

Открытие станции "Обводный канал - 2"

Потребность Петербургского метрополитена в новых вагонах при открытии участка Красносельско-Калининской линии (шестой) на участке от станции "Юго-Западная" до станции "Обводный канал - 2" составит 170 вагонов. Об этом сообщил в четверг журналистам главный инженер - первый заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Андрей Павлов.

"Потребность определяется сроками ввода новых станций. Если мы говорим об участке до Обводного канала (то есть, от станции "Юго-Западная" до станции "Обводный канал - 2" - прим. ТАСС), то это около 170 вагонов", - сказал Павлов.

Он напомнил, что ввод шестой линии запланирован на 2025 год, при это ее первый участок должен быть запущен уже в 2022 году.

Сейчас парк вагонов метрополитена Петербурга насчитывает 1,9 тыс. единиц. Средний срок службы составляет почти 23 года, средний износ - 60,7%. Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает 40% перевозок в городе, система в среднем перевозит в сутки 2 млн человек. По состоянию на май 2018 года, Петербургский метрополитен включает шесть электродепо и 69 станций на пяти линиях общей протяженностью 119,23 км.

О холдинге

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания входит в число крупнейших в мире производителей рельсовой техники. "Трансмашхолдинг" является ядром группы, создающей современный комплексный транспортный продукт, который включает в себя разработку и выпуск подвижного состава; его обслуживание, ремонт и модернизацию; цифровые технологии в производстве и эксплуатации; системы управления движением.

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