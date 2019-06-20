Путин: переход на цивилизованную систему строительства жилья в РФ потребует 2-3 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия должна неизбежно перейти на цивилизованную систему строительства жилья, на это потребуется два-три года, сообщил журналистам президент России Владимир Путин по итогам прямой линии с населением.

Глава государства отметил, что ЦБ РФ ввел целый комплекс мер поддержки финансовых учреждений, которые будут вести эскроу-счета, после ввода жилья средства с эскроу-счетов будут направляться застройщику.

По словам Путина, такая мера уже приводит к некоторому сокращению жилищного строительства, но ее реализация неизбежна. "У нас пик был 85 млн кв. м, сейчас уже меньше 80 млн упал, но это неизбежно - мы должны перейти на новую систему финансирования жилья, сделать ее современной и цивилизованной. Именно об этом я говорил, может не через два года, может через три, но во всяком случае в ближайшие годы мы должны", - отметил президент.

Путин указал, что переход на использование эскроу-счетов в жилищном строительстве позволит перенести "ответственность с плеч граждан на плечи финансовых организаций".

Новая система финансирования строительства жилья

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 г. российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 г. число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.