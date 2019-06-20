Logbox тестирует регулярный контейнерный сервис по маршруту Ворсино - Ступино

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. ООО "Логбокс" (работает под брендом Logbox) и ОАО "РЖД" в рамках проекта "Смарт логистика" тестируют маршрут Ворсино - Ступино - Ворсино, следует из сообщения пресс-центра Logbox.

Укороченные контейнерные поезда в составе семи 80-футовых фитинговых платформ будут отправляться по новому маршруту каждый четверг до конца июля 2019 года.

"Предлагаемое компанией транспортно-логистическое решение позволяет заменить сервис "последней мили" большегрузным автомобильным транспортом, снизив нагрузку на инфраструктуру московского региона", - отмечается в сообщении Logbox.

Сервис обеспечивает максимальную близость к складам клиента, сокращая расстояние автодоставки от терминала до конечной выгрузки. Грузы завозятся по железной дороге в Ступино и Ворсино, а дальше доставляются потребителям малотоннажными автомобилями.

По словам руководителя Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД" Алексея Бельского, перевозки в рамках сервиса планируется осуществлять в ночное время, чтобы избежать помех в движении пригородных пассажирских поездов.

Партнером Logbox при реализации проекта на новом маршруте выступила компания "Руссо Транс".

Ранее концепция проекта "Смарт логистика" была поддержана рабочей группой департамента транспорта Москвы. Для реализации новой технологии заключено соглашение с ОАО "РЖД", в рамках которого в октябре 2018 года была организована первая тестовая перевозка на терминал Кунцево.

Logbox (ООО "Логбокс", входит в группу компаний Freight Village) предоставляет интермодальные транспортные услуги по перевозке грузов в контейнерах "под ключ".