ЦБ заподозрил вывод активов из лишенного лицензии страховщика "Респект"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Временная администрация Банка России, работающая в лишенной 14 мая лицензии компании "Респект", направила в Генпрокуратуру и МВД информацию, которая, по мнению ЦБ, может свидетельствовать о выводе активов из компании. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Временная администрация "Респекта" столкнулась с воспрепятствованием своей работе, сообщил ЦБ.

"Руководством Общества временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация, а также принадлежащие и вверенные Обществу материальные ценности, что может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами Общества фактов вывода активов и затрудняет проведение оценки активов Общества.", - сообщил ЦБ РФ.

"Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.", - говорится в сообщении.

"Респект" был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков, но в декабре 2018 года ЦБ запретил компании заниматься этим бизнесом. Страховщик был лишен лицензии за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг, говорили в ЦБ, компания умышленно уклонялась от исполнения своих обязательств. Клиенты компании жаловались на необоснованные отказы и нарушениями сроков и выплат, занижением суммы страховой выплаты, говорили в ЦБ.