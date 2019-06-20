Проект моста через Лену в Якутии вошел в нацпрограмму по развитию Дальнего Востока

ТАСС, 20 июня. Строительство моста через реку Лена в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, утвердить которую планируют в сентябре. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.

Возможность возведения такого сооружения обсуждалась в четверг в эфире "Прямой линии с Владимиром Путиным". По мнению президента, проект необходим для развития региона. Сейчас в Якутии нет ни одного моста через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области.

"Правительством республики разработаны предварительные транспортные и экономические модели, определен вариант прохождения трассы. Произведены расчеты транспортной, промышленной, социальной, экономической эффективности. Наряду с другими планами развития магистральной инфраструктуры, Ленский мост включен в проект национальной программы развития Дальнего Востока", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков ранее сообщал, что общая стоимость проектов, направленных на развитие магистральной инфраструктуры Дальнего Востока, составит 690 млрд рублей до 2025 года. По его словам, большая часть суммы будет направлена на строительство моста на Сахалин, моста через реку Лена в Якутии, а также на возведение Владивостокской кольцевой автомобильной дороги.

Строительство моста в Якутске оценивается в 70-80 млрд рублей, проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.

Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре, ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Программа, рассчитанная на период до 2025 года, разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект национальной программы в конце мая был передан в правительство РФ, документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок.