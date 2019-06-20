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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Пензенские власти будут сотрудничать с предпринимателями над снятием барьеров для бизнеса

Губернатор региона Иван Белозерцев подчеркнул, что в 2018 году количество плановых проверок малого и среднего бизнеса снизилось на 7,4%

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил региональным властям активнее привлекать предпринимателей к работе по снятию барьеров для бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным директор компании "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков отметил, что плановых проверок бизнеса стало меньше, однако число внеплановых возросло. Он подчеркнул, что на прошлой неделе в компании прошли внеплановые проверки трех надзорных органов.

"Я как глава региона нацеливаю органы власти всех уровней максимально активно вовлекать предпринимательское сообщество в обсуждение и формирование мероприятий по снятию существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что в 2018 году количество плановых проверок малого и среднего бизнеса снизилось на 7,4%. "В регионе внедрен комплекс мер, направленных на выявление в нормативных актах положений, вводящих избыточные барьеры для бизнеса. По данному направлению работы Пензенская область входит в группу регионов с наивысшими показателями", - отметил он.

Ранее сообщалось, что число жителей области, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, планируется увеличить к 2024 году на 25% - до 200 тыс. человек. На поддержку предпринимателей до 2024 года будет направлено около 2 млрд рублей.

Теги
РоссияПензенская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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