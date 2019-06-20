Минтранс поддержал предложение Путина распространить обратный акциз на авиакеросин

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ поддержал предложение президента РФ Владимира Путина, озвученное в ходе прямой линии, включить авиакеросин и битум в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

"Необходимо иметь механизм демпфирования цены на авиатопливо, чтобы быть готовым к резким колебаниям на рынке в будущем. Для этого необходимо распространить механизм обратного акциза на авиакеросин, а также на автомобильный битум, чтобы, как совершенно справедливо отметил президент РФ, стоимость наших дорог не взлетела до небес", - заявили в министерстве.

В министерстве транспорта также отметили, что еще в прошлом году предложили ввести разовую компенсации авиакомпаниям в размере 22,5 млрд рублей в связи с резким скачком стоимости авиатоплива. "Это предложение сейчас в правительстве", - отметили в пресс-службе.

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин предложил включить авиакеросин и битум в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен. В прошлом году авиабилеты подорожали на 9,5%, что связано в том числе с ростом цен на авиационное топливо на 30%.

Президент также отметил, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена.