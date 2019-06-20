ЕС и страны Балтии подписали дорожную карту по синхронизации энергосистем к 2025 году

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) и лидеры Польши и стран Балтии подписали в Брюсселе перед саммитом ЕС дорожную карту по рассинхронизации энергосистем Прибалтики с Россией и ее синхронизации с континентальной частью Евросоюза через Польшу к 2025 году. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении ЕК. Несмотря на 15 лет членства в ЕС Латвия, Литва и Эстония остаются членами энергокольца БРЭЛЛ - единой энергосистемы с Белоруссией и Россией, и, как следует из подписанного в четверг документа, останутся его частью еще минимум на пять ближайших лет.

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сопровождении зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича подписали с президентом Литвы, премьерами Эстонии, Латвии и Польши политическую дорожную карту о синхронизации электрических сетей Балтийских государств с Континентальной европейской сетью через Польшу с 2025 годом в качестве целевой даты полной синхронизации", - говорится в документе.

Задачу энергетической синхронизации ЕС и Прибалтики Шефчович ранее определял, как один из первых приоритетов Еврокомиссии под руководством Юнкера в деле строительства Энергосоюза ЕС. Согласно подписанному документу, эта синхронизация не произойдет не только в период работы нынешнего состава Еврокомиссии (2019-2024 годы), но и в период работы следующего состава, который формируется в настоящий момент и будет работать с 2019 по 2024 годы.

"С начала нашего мандата моя Комиссия работала над достижением консенсуса. Сегодняшнее подписание дорожной карты подтверждает, что синхронизация - это реальный проект, над которым мы будем работать вместе. Мы определяем порядок работы до конца 2025 года по полной интеграции и создании стратегической энергетической инфраструктуры Балтийского региона", - цитирует Еврокомиссия своего уходящего председателя Жан-Клода Юнкера.

19 марта Еврокомиссия подписала меморандум о выделении гранта в рамках программы "Соединяя Европу" в 323 млн евро на нужды синхронизации энергосистем Евросоюза и стран Балтии, объявив, что эти средства "покроют 75% стоимости работа по синхронизации на нынешнем этапе". Однако в этой сумме речь идет только об инфраструктурных затратах. Для создания генерирующих мощностей, чтобы обеспечить адекватную замену объемов закупаемого у России электричества предстоит, по оценкам самой Еврокомиссии, придется изыскать еще как минимум €1 млрд.