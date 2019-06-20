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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

СК проверит начисления платы за вывоз ТБО после жалобы Путину жителей Смоленской области

Жителям начислили плату за вывоз отходов, хотя в районе, где они проживают, нет контейнерных площадок

ТАСС, 20 июня. Следственный комитет РФ проверит управляющую компанию, которая выставила счета за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) жителям Вяземского района Смоленской области, где нет контейнерных площадок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Жители села Семлево написали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным сообщение, что местная управляющая компания прислала квитанции на оплату вывоза мусора, при этом контейнеров в населенном пункте нет. Не хочется платить "за воздух", отмечено в обращении к главе государства.

"В ходе доследственной проверки следователями будет дана оценка действиям лиц, ответственных за нарушение прав граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила пресс-служба.

Как рассказали ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ, выездная проверка в Вяземском районе начнется в самые кратчайшие сроки.

Село Семлево расположено в 25 км от города Вязьмы, является административным центром Семлевского сельского поселения. Численность жителей в селе составляет около 900 человек.

Теги
РоссияСмоленская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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