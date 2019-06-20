"Опора России": вхождение фермеров в кооперативы увеличит долю продаваемой ими продукции

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Создание фермерских кооперативов приведет к увеличению доли их продукции на рынках. Об этом сообщил ТАСС глава делового объединения "Опора России" Александр Калинин после того, как эту тему затронули в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".

"У большой части фермеров маленькая маржа, фактически прибыль зарабатывают перекупщики, а не те, кто производит продукцию. А если фермеры будут кооперироваться, то есть шанс получить господдержку, как кооперативу. Это подробно прописано в нацпроекте по поддержке МСП", - сказал Калинин.

В ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент заявил, что объем государственной поддержки фермерства из общей доли субсидирования на сельское хозяйство на сегодняшний день превышает объем продукции поставляемой ими на рынок.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из целевых показателей нацпроекта являются создание системы поддержки фермеров, развитие сельской кооперации и увеличение количества предпринимателей в сфере сельского хозяйства до 126,7 тыс. человек.