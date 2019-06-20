Минэнерго назвало стабильной ситуацию с текущим топливным обеспечением России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает текущие запасы топлива и авиакеросина достаточными, так как их объем превышает нормативный показатель в 10 суток, а саму ситуацию с топливообеспечением страны - стабильной. Об этом сообщает Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов.

"Анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток", - говорится в сообщении.

Производство бензина экологического пятого класса с 12 по 18 июня составило 754,2 тыс. т, из которых на внутренний рынок было поставлено 685,4 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 17 июня составили 1,7 млн т.

Производство дизельного топлива за отчетную неделю составило 1,329 млн т, из которых на внутренний рынок было поставлено 766,3 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 17 июня составили 2,5 млн т.

По информации СПбМТСБ, за прошедшую неделю ВИНКи (вертикально интегрированные компании) реализовали 312,2 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 134,2 тыс. т автобензина, 121,8 тыс. т дизтоплива, 33,2 тыс. т авиатоплива, 23,0 тыс. т топочного мазута, а также 11,9 тыс. т СУГ.