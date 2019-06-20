Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,76-2,21%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,76% - до 2780,2 пункта, индекс РТС увеличился на 2,21%, до 1391,21 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:14 мск снизился на 1,28%, до 62,97 рубля курс евро уменьшился на 0,7%, до 71,08 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,6% - до $64,44 за баррель.

В четверг российский фондовый рынок вышел на новые исторические максимумы на общем позитивном настроении мировых рынков после заседания ФРС. Покупкам на рынке РФ способствовала динамика энергоносителей, где на фоне обострения ситуации вокруг Ирана нефть марки Brent прибавила 3,5%, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Эксперт считает, что на графике индекса Мосбиржи сохраняется позитивная техническая картина, однако растут риски коррекции, связанные с желанием игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. Тем не менее для большей волны фиксации прибыли может понадобиться ухудшение ситуации на внешних площадках, пояснил он. В сложившихся обстоятельствах из поддержек индекса Мосбиржи аналитик выделяет уровни 2730, 2640 и 2590 пунктов, а также отмечает тренд ускорения, берущий начало от майских минимумов. Ближайшей поддержкой для американской валюты может стать уровень 62,5 рубля, добавил Зварич.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека также считает, что в пятницу высока вероятность сохранения позитивных настроений, заданных риторикой ФРС США и разворотом нефтяных цен в направлении $65. Общий risk on к тому же поддерживается вернувшейся перспективой продолжения торговых переговоров США и КНР, добавил он. Дейнека рекомендует в пятницу обратить внимание на ряд статданных, а именно - предварительную оценку июньского индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии и ЕС, а также на данные по продажам вторичного рынка жилья в США в мае.

В "БКС Премьер" ожидают выхода индекса Мосбиржи в зону значений новых исторических максимумов 2780-2790 пунктов, курса рубля - ближе к 62,5-62,7 за доллар США.