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Первый зампред правления Сбербанка продал свою долю в уставном капитале банка

Доля была продана ввиду предстоящей дивидендной отсечки и будет восстановлена вновь

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис снизил свою долю в уставном капитале банка с 0,0013% до 0%, следует из материалов кредитной организации.

По словам Хасиса, доля была продана ввиду предстоящей дивидендной отсечки и будет восстановлена вновь. "В данной продаже нет никакого стратегического замысла. Продал накануне дня дивидендной отсечки. Планирую в ближайшее время восстановить и, возможно, даже увеличить свое участие в капитале Сбербанка", - сказал Хасис ТАСС.

Хасис вошел в уставный капитал Сбербанка в 2014 году, став обладателем 0,0019% обыкновенных акций. Тогда за этот пакет топ-менеджер мог заплатить около 38 млн рублей, исходя из текущей капитализации банка на период покупки.

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