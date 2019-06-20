Эксперты: РФ необходимо ускорить создание собственных IT-решений из-за ситуации с Huawei

Ситуация говорит о необходимости более активного развития собственного софта и оборудования, причем продукт должен быть конкурентным, считают эксперты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация с властями США и китайской Huawei показала актуальность разработки собственного программного обеспечения (ПО) и развития высокотехнологичного производства, не зависящего от решений других стран. Такую точку зрения высказали опрошенные ТАСС эксперты. США в середине мая в рамках президентского указа о чрезвычайном положении для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз внесли Huawei в черный список. В связи с этим Google частично приостановила сотрудничество с Huawei, при этом до 19 августа обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, будут по-прежнему доступны для устройств Huawei. Приведет ли эта ситуация к полному разрыву деловых отношений, пока не ясно.

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Вопрос импортозамещения в сфере технологий из-за ситуации с Huawei сегодня обсуждается на всех площадках страны. В четверг во время прямой линии президента РФ Владимира Путина генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская задала вопрос о процессе импортозамещения в сфере IT, который, по ее мнению, буксует. В ответ на это президент отметил, что в этом контексте защита критически важной инфраструктуры чрезвычайно важна. "Мы это делаем, нужно обеспечить внутренний рынок для этих продуктов, и мы будем подталкивать, даже если это не очень рыночные методы", - сказал Путин. Он обратил внимание на нерыночные методы конкуренции в ситуации с китайской компанией. "Например, Huawei все восхищались, а потом - раз и прихлопнули. Поэтому нужно иметь в виду, что в современном мире, к сожалению, используются часто нерыночные методы конкурентной борьбы", - сказал президент. Обезопасить себя В целом ситуация говорит о необходимости более активного развития собственных софта и оборудования, считают эксперты, причем продукт должен быть конкурентным.

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"Надо разработать свою операционную систему, деньги в рамках нацпроекта ["Цифровая экономика"] направить на это", - предложил экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах конференции Цифровая индустрия промышленной России. В частности, он привел пример принадлежащей "Ростелекому" ОС "Аврора", отметив, что на развитие отечественной мобильной операционной системы стоило бы выделить госсубсидии. Вместе с тем выстроить собственную экосистему будет не так просто, и на это уйдет время, подчеркнул гендиректор "Новых облачных технологий" (НОТ, занимается разработкой пакета офисных приложений "Мой офис") Дмитрий Комиссаров. "Нашей стране потребуется не менее 10 лет на то, чтобы сформировать собственную микроэлектронную индустрию, защищенную от внешних санкционных угроз", - пояснил он. По мнению исполнительного директора АРПП "Отечественный софт" Рената Лапшина, ситуация с Huawei - еще одно подтверждение тому, что государство должно стимулировать собственную IT-отрасль. "И особенно внимательно [следует] подходить к вопросу импортозамещения ПО в госсекторе и критических отраслях экономики", - сказал он. Что уже готово? После ситуации, сложившейся между Huawei и Google, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял, что компания ожидает этим летом получить ответ от правительства РФ о поставках планшетов на первой отечественной ОС "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. Кроме этого, в середине июня газета "Коммерсантъ", сообщила, что в сентябре этого года планируется выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на российской ОС Astra Linux - один смартфон и два планшета промышленного класса, способные работать в экстремальных климатических условиях.

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