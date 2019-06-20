Эксперты: РФ необходимо ускорить создание собственных IT-решений из-за ситуации с Huawei

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация с властями США и китайской Huawei показала актуальность разработки собственного программного обеспечения (ПО) и развития высокотехнологичного производства, не зависящего от решений других стран. Такую точку зрения высказали опрошенные ТАСС эксперты.
США в середине мая в рамках президентского указа о чрезвычайном положении для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз внесли Huawei в черный список. В связи с этим Google частично приостановила сотрудничество с Huawei, при этом до 19 августа обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, будут по-прежнему доступны для устройств Huawei. Приведет ли эта ситуация к полному разрыву деловых отношений, пока не ясно.
Вопрос импортозамещения в сфере технологий из-за ситуации с Huawei сегодня обсуждается на всех площадках страны. В четверг во время прямой линии президента РФ Владимира Путина генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская задала вопрос о процессе импортозамещения в сфере IT, который, по ее мнению, буксует.
В ответ на это президент отметил, что в этом контексте защита критически важной инфраструктуры чрезвычайно важна. "Мы это делаем, нужно обеспечить внутренний рынок для этих продуктов, и мы будем подталкивать, даже если это не очень рыночные методы", - сказал Путин.
Он обратил внимание на нерыночные методы конкуренции в ситуации с китайской компанией. "Например, Huawei все восхищались, а потом - раз и прихлопнули. Поэтому нужно иметь в виду, что в современном мире, к сожалению, используются часто нерыночные методы конкурентной борьбы", - сказал президент.
Обезопасить себя
В целом ситуация говорит о необходимости более активного развития собственных софта и оборудования, считают эксперты, причем продукт должен быть конкурентным.
"Надо разработать свою операционную систему, деньги в рамках нацпроекта ["Цифровая экономика"] направить на это", - предложил экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах конференции Цифровая индустрия промышленной России. В частности, он привел пример принадлежащей "Ростелекому" ОС "Аврора", отметив, что на развитие отечественной мобильной операционной системы стоило бы выделить госсубсидии.
Вместе с тем выстроить собственную экосистему будет не так просто, и на это уйдет время, подчеркнул гендиректор "Новых облачных технологий" (НОТ, занимается разработкой пакета офисных приложений "Мой офис") Дмитрий Комиссаров. "Нашей стране потребуется не менее 10 лет на то, чтобы сформировать собственную микроэлектронную индустрию, защищенную от внешних санкционных угроз", - пояснил он.
По мнению исполнительного директора АРПП "Отечественный софт" Рената Лапшина, ситуация с Huawei - еще одно подтверждение тому, что государство должно стимулировать собственную IT-отрасль. "И особенно внимательно [следует] подходить к вопросу импортозамещения ПО в госсекторе и критических отраслях экономики", - сказал он.
Что уже готово?
После ситуации, сложившейся между Huawei и Google, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял, что компания ожидает этим летом получить ответ от правительства РФ о поставках планшетов на первой отечественной ОС "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. Кроме этого, в середине июня газета "Коммерсантъ", сообщила, что в сентябре этого года планируется выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на российской ОС Astra Linux - один смартфон и два планшета промышленного класса, способные работать в экстремальных климатических условиях.
Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что такие гаджеты перспективны для использования в промышленных целях, но разработчикам предстоит сложный путь, чтобы сделать смартфоны и планшеты с ОС Astra Linux привычными гаджетами в жизни обычных россиян.
По мнению главы Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Ильи Массуха, полноценная мобильная операционная система - сложный технологический продукт, который необходимо подстраивать под более широкое использование. С ним согласен и гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, который отметил, что вопрос, о том, станут ли эти разработки основой для для конкурентоспособной отечественной ОС в будущем, еще открыт.
Вместе с тем о возможности использования отечественного ПО на устройствах Huawei ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с деталями встречи между главой Минкомсвязи РФ Константином Носковым и заместителем председателя правления, главным исполнительным директором Huawei Го Пином. По словам собеседника агентства, помимо отечественной ОС "Аврора", на встрече обсуждали также российские социальные сети, поисковик и антивирусы. Позднее Носков в разговоре с журналистами подтвердил, что министерство ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией во многих сферах.
Изменился ли спрос на китайские гаджеты?
Эксперты отмечают, что кризис между компаниями пока не сказался на популярности бренда в РФ. По данным аналитического холдинга GS Group, в первом квартале 2019 года смартфоны китайской Huawei были лидерами по объему поставок в РФ, опередив Samsung и Apple. Компания увеличила объем поставок в январе - марте 2019 года в 2,5 раза - до 2,6 млн штук.
В исследовательской компании International Data Corporation (IDC) также подтвердили ТАСС, что Huawei за данный период времени была лидером на российском рынке смартфонов по количеству устройств с долей в 36,3%.