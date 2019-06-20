ВЭБ.РФ рассчитывает осенью утвердить стратегию развития дочернего банка в Белоруссии

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Российская госкорпорация ВЭБ.РФ планирует осенью нынешнего года утвердить стратегию развития своего дочернего банка в Белоруссии ОАО "Банк БелВЭБ". Об этом заявил журналистам в четверг председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Надеюсь, что, проведя все корпоративные процедуры, осенью стратегия развития БелВЭБа будет утверждена. И таким образом будет формально утверждена конституция на ближайшие годы деятельности БелВЭБа, и мы будем добиваться исполнении финансовой бизнес-модели на отлично", - отметил Шувалов.

Глава российской госкорпорации сказал, что ВЭБ.РФ относится к банку БелВЭБ "как к базовой партнерской организации" в Белоруссии. "Наша задача номер один - продвигать высокотехнологичную продукция, производимую в России и Беларуси, совместную продукцию, совместные услуги на рынки третьих государств", - заявил Шувалов. "Задача номер два - чтобы по пути развития этой нашей партнерской линии банк очень крепко стоял на ногах в Республике Беларусь, претендовал на лидирующую роль, был воспринимаем населением и клиентам как падежная организация, выступал партнером для правительства Беларуси в решении социальных и экономических задач", - добавил Шувалов. "Сегодня те подходы к стратегии, которые нам были представлены, все эти задачи призваны решить", - заявил глава ВЭБ.РФ.

В свою очередь председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский сказал, что, одной стороны, деятельность банка направлена на поддержку совместных белорусско-российских инициатив в разных формах. "С другой стороны, мы должны стать очень комфортным в технологическом и смысловом плане для клиентов. Это не только крупные корпорации, но и физические лица, малый и средний бизнес", - сказал Матюшевский. Поэтому, отметил он, перед банком стоит очень серьезный технологический вызов. "Мы собираемся создавать полноценную экосистему для корпоративных и розничных клиентов", - заявил глава правления банка БелВЭБ.

ОАО "Банк БелВЭБ" является в Белоруссии универсальным кредитно-финансовым учреждением, работающим в области международных расчетов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности республики. Главным акционером ОАО "Банк БелВЭБ" является российская госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", которому принадлежит 97,52% акций.