Более 6 млн рублей штрафов начислили в Нижегородской области за срыв сроков вывоза ТКО

ТАСС, 20 июня. Сумма штрафов за нарушение сроков вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в Нижегородской области с начала 2019 года составила 6 млн рублей, сообщил журналистам глава региона Глеб Никитин после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой житель области пожаловался на невывоз мусора.

"В конце прошлого года начала работу горячая линия, на которую поступило более 7,6 тыс. звонков, из них около 1,6 тыс. обращений по вопросам ненадлежащего содержания контейнерных площадок. Областной Госжилинспекцией составлено более 300 протоколов в отношении управляющих компаний и региональных операторов. По этим протоколам наложены административные штрафы на общую сумму более 6 млн рублей", - сказал Никитин.

Он отметил, что власти региона отслеживают ситуацию с вывозом отходов. "Если говорить об обращении жителя села Гагино, которое было озвучено в ходе прямой линии с президентом, то мусор с контейнерной площадки на улице Западной был вывезен региональным оператором еще до начала прямой линии в соответствии с графиком", - пояснил губернатор.

Никитин уточнил, что бочка с мусором на озере Моховое, фото которой показали президенту во время эфира, была самостоятельно установлена местными жителями. "Сейчас она также очищена. Вместо нее планируется рядом с озером разместить нормальный контейнер, из которого отходы будут регулярно вывозить", - добавил он.

Как сообщалось ранее, на закупку контейнеров в регионе необходимо около 840 млн рублей, из областного бюджета в 2019 году на эти цели планируют выделить 400 млн. В области около 18,5 тыс. контейнерных площадок, для эффективной реализации реформы в сфере обращения с ТКО необходимо обустроить еще 13 тыс., а также закупить более 26 тыс. контейнеров.