Орешкин призвал остановить рост "пузыря" на рынке микрокредитования

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рост на рынке микрофинансовых организаций "пузыря", связанного с неспособностью заемщиков выплачивать кредиты с высокими процентами, должен быть остановлен. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Ужасная ситуация складывается, по моему мнению, в микрофинансовых организациях. Там процентные ставки 1% в день - это на самом деле ужасная цифра. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, - они просто их них выбраться не могут. Первое - надо остановить рост этого "пузыря", я его именно так назову, в этом секторе", - сказал он.