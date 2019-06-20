{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Орешкин призвал остановить рост "пузыря" на рынке микрокредитования

Глава Минэкономразвития считает, что в микрофинансовых организациях складывается ужасная ситуация
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рост на рынке микрофинансовых организаций "пузыря", связанного с неспособностью заемщиков выплачивать кредиты с высокими процентами, должен быть остановлен. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Ужасная ситуация складывается, по моему мнению, в микрофинансовых организациях. Там процентные ставки 1% в день - это на самом деле ужасная цифра. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, - они просто их них выбраться не могут. Первое - надо остановить рост этого "пузыря", я его именно так назову, в этом секторе", - сказал он.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
Росатом приступил к строительным работам на площадке АЭС "Пакш-2" в Венгрии
В общей сложности будут возведены более 80 объектов: административные здания, монтажные цеха, склады и другое
Читать полностью