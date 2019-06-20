Росатом приступил к строительным работам на площадке АЭС "Пакш-2" в Венгрии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" 20 июня начала возведение первых зданий строительно-монтажной базы на площадке строительства атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" в Венгрии. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

В рамках данных работ будут возведены в общей сложности более 80 объектов: административные здания, монтажные цеха, склады и другое. Все эти объекты необходимы для обеспечения строительства двух энергоблоков АЭС в будущем.

В настоящее время одна треть потребности страны в электроэнергии обеспечивается за счет закупки электроэнергии, произведенной на угольных станциях в соседних с Венгрией странах.

АЭС "Пакш" построена в конце 1980-х годов и сейчас производит порядка 40% электроэнергии, которая потребляется в Венгрии. На АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью порядка 2 тыс. МВт.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, и в конце 2014 года Росатом подписал контракты на достройку АЭС. Проект расширения станции получил название "Пакш-2". Инвестиции в него оцениваются в €12,5 млрд. В том же году РФ и Венгрия подписали соглашение о предоставлении Россией кредита в размере до €10 млрд на достройку станции. Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить выработку электричества.