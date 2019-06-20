Вице-премьер РФ Гордеев поручил проработать введение минимальной цены на винные напитки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о целесообразности введения минимальной цены на винные напитки. Об этом говорится в списке поручений по итогам прошедшего 10 июня совещания, размещенном на сайте правительства в четверг.

Минфину, Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Росалкогольрегулированию поручено "дополнительно проработать вопрос о целесообразности внесения в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" изменений, предусматривающих установление минимальной цены на винные напитки", говорится в тексте документа.

Сейчас минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. Сообщалось, что Минсельхоз не возражает против введения минимальных цен и на "тихие" вина, обсуждается распространение этого механизма на пиво.

Под винным напитком закон подразумевает алкогольную продукцию крепостью от 1,5 до 22 градусов, содержащую не менее 50 процентов виноматериалов.

Кроме того, Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть вопрос о наделении органов исполнительной власти полномочиями по оценке достоверности включаемых в реестр виноградных насаждений сведений об их урожайности и об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции. Также Минфину и Минэкономразвитию будет необходимо проработать положение о внесении в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" определения понятия "специальное вино".

Минфину и Минсельхозу поручено ускорить разработку и внесение в правительство проектов федеральных законов, направленных на поддержку отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции.