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Орешкин ожидает сохранения рекордных темпов выдачи потребительских кредитов

По словам главы МЭР, рост потребительского кредитования означает, что банки "в меньшей степени выдают другие типы кредитов: ипотечные и кредиты, направленные на финансирование предприятий"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рекордные темпы выдачи потребительских кредитов, которые были достигнуты в последние месяцы, будут сохраняться. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

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"Банки все в этом году полностью нацелились именно на потребительский кредит. <...> Все стараются расти быстрее рынка. Поэтому мы по последним месяцам, в апреле-мае, видим рекордные темпы выдачи потребительских кредитов, особенно в апреле было очень высокое значение. Я думаю, эта ситуация сохранится на ближайшие месяцы", - сказал он.

При этом, по словам Орешкина, рост сектора потребительского кредитования означает, что банки "в меньшей степени выдают другие типы кредитов: ипотечные и кредиты, направленные на финансирование предприятий".

Ранее, в рамках ПМЭФ-2019, глава Минэкономразвития предупредил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

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РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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