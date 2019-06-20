Орешкин ожидает сохранения рекордных темпов выдачи потребительских кредитов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рекордные темпы выдачи потребительских кредитов, которые были достигнуты в последние месяцы, будут сохраняться. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу " Россия-24 " в четверг.

"Банки все в этом году полностью нацелились именно на потребительский кредит. <...> Все стараются расти быстрее рынка. Поэтому мы по последним месяцам, в апреле-мае, видим рекордные темпы выдачи потребительских кредитов, особенно в апреле было очень высокое значение. Я думаю, эта ситуация сохранится на ближайшие месяцы", - сказал он.

При этом, по словам Орешкина, рост сектора потребительского кредитования означает, что банки "в меньшей степени выдают другие типы кредитов: ипотечные и кредиты, направленные на финансирование предприятий".

Ранее, в рамках ПМЭФ-2019, глава Минэкономразвития предупредил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.