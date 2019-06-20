Власти Нижегородской области усилят контроль за вывозом мусора в регионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Нижегородские власти проведут дополнительный анализ работы системы по вывозу отходов, сообщил ТАСС в четверг губернатор области Глеб Никитин.

Ранее на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным показали снимки переполненных мусорных контейнеров в селе Гагино.

"Выяснилось, что мусор с этой площадки был вывезен еще утром в соответствии с графиком. Тем не менее, поручаю заместителю губернатора Андрею Харину еще раз проанализировать в приоритетном порядке периодичность вывоза мусора в зоне действия регионального оператора, обслуживающего территорию Гагино, - сказал Никитин. - Также поручаю дополнительно провести рейды по другим зонам для проверки соблюдения периодичности вывоза".

Губернатор добавил, что операторам по обращению с отходами из бюджета предоставили средства на закупку контейнеров для мусора. "Мы выделяли бюджетные средства на обустройство контейнерных площадок и закупку контейнеров. Региональные операторы закупили около 12,5 тыс. контейнеров, но этого недостаточно", - пояснил Никитин.

Территория Нижегородской области разделена на девять зон, в каждой из которых определены региональные операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора. С июля 2019 года в регионе начнется внедрение системы по раздельному сбору отходов.