Минфин: большую часть евробондов РФ в четверг купили инвесторы из Великобритании и США

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Инвесторы из Великобритании и других стран Европы, а также из Соединенных Штатов стали основными покупателями доразмещенных в четверг долларовых евробондов РФ с погашением в 2029 и 2035 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

"По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы - 17% выпуска, а 4% - инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% - инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов", - отмечается в сообщении.

Спрос инвесторов на размещенные в четверг евробонды РФ в 2-3 раза превысил объем их размещения. Это говорит о сохранении устойчивого спроса нерезидентов на суверенные бумаги России, отметили в ведомстве.

"Объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза, составив около $3,7 млрд. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в три раза превысил объем размещения. Совокупный спрос, таким образом, составил около $7 млрд", - говорится в сообщении.

Размещение двух выпусков евробондов РФ позволит направить $140 млн на сокращение расходов страны на обслуживание внешнего долга в 2019 году.

В четверг Минфин разместил выпуск еврооблигаций в долларах на 1,5 млрд долларов с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на $1 млрд с погашением в 2035 году.

"Цена размещения 10-летних бумаг составила 103,401%, а 16-летних - 109,080%. Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более $140 млн на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации в текущем году. Одновременно была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, объем в обращении которых был увеличен до $3 млрд, благодаря чему данный выпуск теперь может считаться репрезентативным 10-летним бенчмарком", - указали в ведомстве.