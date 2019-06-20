Межведомственная комиссия одобрила СПИКи "Автотора", Volkswagen и Volvo

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) одобрила проекты компаний Volkswagen, "Джи Эм АвтоВАЗ", "Автотор", "ПСМА" и Volvo, сообщается в четверг в пресс-релизе Минпромторга.

"В отношении поддержанных проектов планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Говоря о локализации производства, мы подразумеваем изготовление всех ключевых компонентов транспортных средств, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории России", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в релизе.