Власти Петербурга намерены создать план интеллектуальной транспортной системы к 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Разработка технического задания для внедрения в Санкт-Петербурге интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая является частью проекта "Умный город", потребует двух лет. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Александр Головин на форуме SmartTRANSPORT - 2019.

"Мы сейчас должны задумываться уже о перспективе пятилетней, десятилетней, что будет с Петербургом в плане улично-дорожной сети, в плане трафика, и поэтому сегодня мы находимся на этапе создания технического задания по внедрению ИТС. Нужна аналитика очень серьезная, выработка оптимальных подходов к созданию ИТС. Я думаю, что город Санкт-Петербург в течение 1,5-2 лет будет двигаться к этой цели. То есть, через два года Петербург получит, возможно, техническое задание по внедрению ИТС", - сказал он.

По его словам, необходимая для внедрения ИТС инфраструктура в городе уже существует, однако необходима взаимная интеграция существующих систем. "Одна ИТС ничего не решит, нужны какие-то дополнительные вещи, дополнительные законы, дополнительные правила, включая, естественно, парковочные пространства платные, переход с личного на общественный транспорт", - пояснил Головин.

Он добавил, что власти изучают опыт Сингапура, Парижа и других городов в этом вопросе. "Мы понимаем, что очень сложные системы. Я считаю, что поскольку искусственный интеллект двигается вперед, он нам должен помочь найти инструменты для автоматизированного управления трафика", - отметил председатель комитета.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Форум SmartTRANSPORT - 2019 проходит в Петербурге 19-21 июня.