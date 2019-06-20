Минсельхоз РФ предложил помочь местным аграрным брендам по образцу господдержки виноделия

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает распространить опыт государственной поддержки виноделия на другие сельскохозяйственные отрасли. Это должно помочь в том числе развитию локальных брендов, заявили ТАСС в четверг в министерстве.

В Минсельхозе напомнили, что сейчас в стране известны такие бренды, как башкирский мед, вологодское масло, тульский пряник и белевская пастила. "Многие из них имеют все шансы стать широко известными не только в нашей стране, но и во всем мире", - отметили в министерстве.

При этом сейчас в государственном реестре наименований мест происхождения товаров зарегистрировано всего 35 наименований пищевых продуктов. В Минсельхозе выразили уверенность, что в каждом регионе можно найти "три-четыре продукта с географическими индикаторами, которые потенциально могут стать драйверами развития АПК и сельских территорий".

"Наша задача - обеспечить им комплексную поддержку, и мы уже это делаем. В этом смысле хорошим примером является виноделие, сделавшее за последние годы качественный рывок. Растет производство вина из отечественного винограда, все большей популярностью пользуются вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. По нашему мнению, распространение подобного опыта будет полезно и для других сельскохозяйственных отраслей", - добавили в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии заявил, что государство и СМИ должны поддерживать развитие местного фермерства. Он также отметил, что основную долю продовольственных товаров на рынок поставляют крупные производства, "но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства нельзя".

Путин обратил внимание, что общая господдержка сельскохозяйственной отрасли в 2019 году составляет 303 млрд рублей против 254 млрд рублей в прошлом году. Из этой суммы на крупные хозяйства приходится около 45%, а на фермерские - 16%. При этом фермеры сейчас занимают 12% рынка, отметил Путин. "Это означает, что объем поддержки больше чем рынок, который сейчас фермеры занимают, - заметил он. - Это говорит о том, что государство подталкивает к дальнейшему развитию [фермерскую отрасль]".