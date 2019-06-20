Медведев в Минске проведет переговоры с Румасом и посетит открытие II Европейских игр

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправляется с рабочим визитом в Белоруссию, где у него на пятницу намечены переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Также председатель российского правительства планирует посетить церемонию открытия II Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня, рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

Он уточнил, что рабочий график Медведева не предусматривает посещения каких-либо соревнований.

Повестка переговоров

"В ходе переговоров планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в инвестиционной, нефтегазовой и агропромышленной сферах", - анонсировал Приходько. По его словам, особое внимание будет уделено перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Сейчас Россия и Белоруссия ведут работу над актуализацией Договора о создании Союзного государства. В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 4 июня 2019 года сообщил, что к 21 июня стоит задача на 90% согласовать позиции сторон по интеграции в Союзном государстве, сейчас стороны сходятся в позициях на 70%. Премьеры двух стран уже поднимали эту тему на переговорах в Москве в мае.

Задачу согласования соответствующих позиций поставили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Нур-Султане. После того как стороны найдут точки соприкосновения по всем вопросам, главы государств условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.

Как рассказал журналистам на брифинге перед визитом Медведева в Белоруссию Приходько, работа над проектом Программы действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства ведется. "Настрой с обеих сторон конструктивный. Есть нацеленность на скорейший выход на взаимоприемлемые договоренности", - заверил он.

При этом представитель кабмина особо подчеркнул, что "изменения в Договор о создании Союзного государства не предусмотрены". "Что касается Конституционного акта Союзного государства, то в данный момент работа на данном направлении не ведется", - добавил он, уточнив, что этот вопрос будет рассматриваться по мере становления Союзного государства.

Приходько также обратил внимание на то, что концепция создания наднациональных институтов также заложена в Договоре. Однако, по его словам, обсуждение, какие именно органы и на каком этапе могут быть созданы, еще идет.

Говоря о возможности конкуренции между Союзным государством и ЕАЭС, первый замруководителя аппарата правительства напомнил, что Договор о создании Союзного государства был подписан на 15 лет раньше, чем соглашение о создании Евразийского экономического союза. Он отметил, что по ряду сфер компетенция двух объединений пересекается. В частности, по его мнению, "это касается создания единого экономического пространства, формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов".

"То же самое относится к формированию финансового рынка, единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, установлению единых правил конкуренции и защиты прав потребителей, созданию объединенных транспортной и энергетической систем и другим сферам", - добавил он. При этом Приходько сделал акцент на том, что "принципиальных противоречий между разными форматами интеграции нет", поскольку Договор о ЕАЭС допускает возможность более глубокой интеграции отдельных государств-членов.

"Союзное государство может стать "локомотивом" для отработки интеграционных процессов в области экономики и финансов, в том числе торговой, промышленной и конкурентной политики, технического регулирования, транспорта, энергетики", - также заявил Приходько.

Торгово-экономические отношения

Россия является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии, ее доля в белорусском товарообороте стабильно составляет порядка 50% (по итогам 2018 года - 49,5%). Белоруссия занимает первое место по объему российского товарооборота среди стран СНГ и четвертое - среди всех торговых партнеров РФ (с долей около 5%).

В 2018 году товарооборот между двумя странами увеличился на 9,4% к показателю 2017 года и составил $35,56 млрд. Экспорт из России в Белоруссию составил $22,61 млрд (рост на 15,4%), импорт из Белоруссии - $12,95 млрд (рост на 0,4%). В январе - апреле 2019 года товарооборот незначительно снизился по отношению к аналогичному периоду 2018-го - на 1,7%.

Россия занимает первое место по инвестициям в белорусскую экономику: объем накопленных капиталовложений на конец первого квартала 2019 года составил $3,8 млрд (на конец 2018 года - $3,59 млрд, на конец 2017-го - $3,91 млрд). Накопленные инвестиции из Белоруссии в Россию составили в первом квартале 2019 года $650,5 млн (на конец 2018 года - $623,9 млн, на конец 2017-го - $619,3 млн).

В Белоруссии работают около 2,4 тыс. компаний с участием российского капитала. Ведется реализация крупнейшего инвестиционного проекта - сооружения при участии госкорпорации "Росатом" Белорусской АЭС (два энергоблока мощностью 2400 МВт каждый) в Гродненской области стоимостью $10 млрд.

Особое внимание уделяется культурно-гуманитарному взаимодействию, которое активно развивается за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества.